Nuovo under in casa Angri: firma il senegalese Balde

L'Angri rimpingua la pattuglia degli under, formalizzando il tesseramento di Pape Ousmane Balde. Senegalese classe 2005, in Italia ha collezionato un'importante esperienza formativa nel settore giovanile del Torino, prima di trasferirsi al Taranto.

Interno di centrocampo adattabile anche da esterno a destra, Balde ha indossato la maglia del San Luca (girone I di Serie D), nella prima parte della stagione in corso. Arriva all'Angri a titolo definitivo dopo aver giocato quattro partite da titolare con la formazione calabrese nella seconda parte del girone d'andata.

Il nuovo acquisto si metterà subito a disposizione di mister Di Costanzo, che domani scioglierà le riserve sulle scelte di formazione per l'importante impegno casalingo con il Manfredonia. Scontro diretto in chiave salvezza per i grigiorossi, che dovranno capitalizzare al meglio il turno interno per provare a scrollarsi di dosso il pericolo playout.