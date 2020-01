Orefice (Agropoli) e Passaro (Gelbison) convocati nella rappresentativa di Serie D

A dispetto della classifica che vede le due squadre cilentane: Agropoli (ultima) e Gelbison (quartultima) navigare nei bassifondi della classifica de girone H due giovani promesse si guadagnano l'attenzione del selezionatore della Rappresentativa di serie D, Giuliano Giannichedda, il quale, in vista del Toreno di Viareggio, ha avviato una serie di stage, dopo quello svolto a Tirrenia, è prevista una tre giorni a partire da lunedi 20 presso il Centro Sportivo di Collecchio, per poi affrontare mercoledì 22 la Primavera del Parma. Tra i 22 convocati tra cui 16 nati nel 2002 figurano il difensore della Gelbison Mattia Passaro, e il centrocampista dell'Agropoli Carlo Orefice. Grande soddisfazione per questa convocazione è stata espressa dai dirigenti dei due club che hanno salutato la convocazione mettendola in evidenza nei siti dei rispettivi club. © RIPRODUZIONE RISERVATA