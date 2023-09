Ostiamare-Nocerina 0-1: decide un gol da cineteca di Uliano

La Nocerina conquista un successo di platino in casa della capolista Ostiamare. Punteggio di 1-0 in favore dei molossi, che trovano la giocata vincente al tramonto della prima frazione. Corner di Uliano, Parravicini colpisce di testa e sulla respinta della difesa lo stesso Uliano di prima intenzione scarica una fucilata di sinistro al volo che si insacca sul secondo palo.

Un gol da cineteca che incornicia un'ottima prestazione dei molossi al cospetto di una squadra, l'Ostiamare, unica a punteggio pieno nelle prime due giornate e con zero reti subite in 180 minuti. I laziali creano diversi pericoli nel primo tempo, con Icardi e Simonelli in particolare.

La Nocerina reagisce col neoacquisto Guida, subito titolare, che chiama Morlupo al provvidenziale intervento che genera l'angolo da cui scaturisce il gol-partita.

I padroni di casa provano la reazione nella ripresa e nel finale l'estremo rossonero Venturini indossa i panni dell'uomo ragno per mantenere inviolata la porta della Nocerina. Sul fronte opposto ci provano senza successo Piccioni e Gadaleta, poi ci pensa la terza linea a blindare un successo prezioso, che conduce i molossi in vetta alla classifica in condominio con Cynthialbalonga e Budoni a quota 7 punti.