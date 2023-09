Ostiamare-Nocerina a porte chiuse: i rossoneri ufficializzano Guida

Ostiamare-Nocerina si giocherà a porte chiuse. La società laziale continua dunque a convivere da un anno coi problemi strutturali che la costringono a giocare in assenza di pubblico le proprie partite casalinghe nel centro sportivo Anco Marzio. Un impianto che, oltre al rettangolo di gioco regolamentare, consta anche di quattro campi di calcio a 5, un campo di calcio a 7 e uno a 9, con diverse strutture utilizzate per spogliatoi, palestra, uffici e bar.

Eppure dal febbraio 2022 lo stadio non può ospitare spettatori per irregolarità che riguarderebbero le strutture degli spogliatoi.

Dunque, la gara tra Ostiamare e Nocerina allunga ulteriormente l'elenco delle partite disputate senza pubblico dalla società lidense.

Intanto la squadra rossonera ha ripreso il lavoro infrasettimanale per preparare al meglio il big match di domenica prossima. Qualche problema fisico per l'attaccante Caccavallo, che potrebbe comunque recuperare in tempo per la gara con l'Ostiamare.

Nel pomeriggio, infine, la società ha ufficializzato il tesseramento di Michele Guida, 25enne esterno offensivo che nei giorni scorsi ha risolto consensualmente il suo contratto con il Taranto. Nella scorsa stagione ha indossato anche la maglia della Turris.