Pasquale Ottobre di nuovo al Savoia. Stavolta nel ruolo di responsabile del settore giovanile, a distanza di otto anni dalla sua ultima volta al Giraud da calciatore.



«Inutile negarlo – commenta il neo dirigente oplontino a margine dell’accordo –, la chiamata del Savoia mi ha fatto enormemente piacere. Sapevo della stima che sia la famiglia Mazzamauro che il direttore generale Rais nutrono nei miei confronti, ecco perché ho accettato con piacere quando hanno deciso di rendermi partecipe di questo progetto. A Torre Annunziata si può fare bene ed io ho l’ambizione di farlo. C’è un importante bacino di giovani calciatori a cui attingere, cui intendo trasmettere anche un valore aggiunto: essendo di Torre Annunziata, pretenderò infatti che gli allenatori inculchino nei ragazzi un sano e genuino senso di appartenenza. L’ho fatto nelle mie passate esperienze calcistiche e, a maggior ragione, tengo a farlo qui. Per il lavoro cui siamo chiamati servono tempo e programmazione: nel frattempo, attendiamo di sapere la categoria in cui giocherà il club. Spero tanto si tratti di Lega Pro».



Pasquale Ottobre torna al Savoia dopo una doppia esperienza da calciatore: prima quella nelle stagioni 2003/04 e 2004/05 («Due anni importanti quelli vissuti con la maglia oplontina, culminati entrambi con due finali play-off perse», ricorda il club), poi quella nel campionato 2011/12 (vittoria nel campionato di Eccellenza e trionfo nella Coppa Italia di categoria).



Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Ottobre si cimenta da dirigente alla Sarnese, prima nel ruolo di responsabile del settore giovanile e poi in quello di direttore sportivo. «Nella sua carriera da dirigente anche esperienze come responsabile dell’area tecnica del Sorrento e una breve parentesi al Città di Gragnano, quindi l’esperienza da direttore sportivo allo Sporting Club di San Giorgio a Cremano». © RIPRODUZIONE RISERVATA