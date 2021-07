Santa Maria Cilento, dal Torino arriva il baby attaccante Oviszach

Il Santa Maria Cilento in questi giorni è particolarmente attivo sul mercato e nella giornata odierna ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Enrico Oviszach, 20 anni, arrivato dal Torino Primavera, dove ha giocato nell'ultima stagione contribuendo alla permanenza della formazione granata nella Primavera 1.

Il giovane attaccante friulano vanta già diverse esperienze: cresciuto nell'Udinese, dove è stato convocato con la prima squadra in sette circostanze senza però mai debuttarein A, ma era uno dei punti di forza della squadra Primavera, con cui ha realizzato 9 reti. Poi il trasferimento alla Cavese in serie C dove ha esordito in Lega Pro giocando cinque partite e infine il ritorno al Torino con la Primavera 1. Ora la scelta di accettare la proposta del club cilentano del presidente Tavassi, il quale ha sempre a cuore i giovani calciatori e Oviszach pare proprio uno di questi su cui puntare per scardinare le difese avversarie e continuare ad essere protagonisti in serie D.