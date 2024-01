Paganese, Agovino dopo il blitz: «A Barletta ci è andata bene»

Massimo Agovino si gode la gioia per i 3 punti di platino ottenuti dalla sua Paganese sul campo del Barletta. E sottolinea la bravura dei suoi a confermare in campo l'identità di gioco costruita fin da inizio stagione. «Questa squadra indossa abiti ben precisi. Quando abbiamo iniziato questo percorso la Campania intera quasi ci rideva dietro. Però questo gruppo è cresciuto di giorno in giorno, grazie anche alla capacità della società di mantenere la giusta serenità soprattutto nel nostro momento buio capitato tra ottobre e novembre».

L'allenatore dei liguorini evidenzia anche i meriti dei pugliesi: «Se fosse finita in parità nessuno avrebbe gridato allo scandalo, ma ci è andata bene perché siamo stati bravi a sfruttare il momento difficile del Barletta, dovuto anche ai tanti cambiamenti.

Avevamo preparato la partita in base a quanto visto all'andata ma in campo ci siamo ritrovati tutt'altra situazione dei nostri avversari».

La nota positiva sta anche nel fatto che «alla vigilia della gara la nostra classifica non ci permetteva certo di essere sereni, soprattutto in un girone difficile come il nostro. Se non avessimo vinto con il Fasano saremmo stati impelagati nella zona playout. Sotto hanno iniziato a correre; penso che la quota salvezza si sia alzata e non so se basteranno 43 punti. All’inizio di campionato era un'utopia pensare che avremmo potuto avere un vantaggio di ben 7 punti sul Barletta. Ma oggi, suo malgrado, ce la ritroviamo come una nostra diretta concorrente per la salvezza».