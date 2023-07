Paganese, Agovino in panchina: via alle operazioni di mercato

La Paganese ha ufficializzato in queste ore l'ingaggio di Massimo Agovino. L'allenatore ex Afragolese lavorerà fianco a fianco con il direttore sportivo Guglielmo Accardi per costruire la squadra ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D.

Una formazione da ricostruire praticamente per intero. Persi ufficialmente Sicurella (al Martina) e Maggio (al Siracusa), diversi altri pezzi pregiati vantano numerosi corteggiatori. A partire da D'Agostino e De Felice che hanno fatto le fortune dei liguorini in zona gol nella scorsa stagione.

Lunghissima l'esperienza in carriera per il tecnico Agovino. Tra le parentesi principali, la vittoria del torneo di Eccellenza alla guida del Giugliano, condotto poi al terzo posto nel successivo campionato di Serie D. Ha guidato anche Potenza, Cavese per due stagioni, Sorrento, Savoia, Grosseto, Nuorese, Pomigliano, Terracina e Afragolese.