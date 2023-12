Paganese, Agovino ritrova Orefice: si fermano Langella e Mancino

Una buona notizia in prima linea, offuscata da due defezioni in vista della gara in trasferta contro la Polisportiva Santa Maria. Domani pomeriggio al Carrano la Paganese ritroverà tra i disponibili l'attaccante Orefice, che ha scontato le tre giornate di squalifica.

Mister Agovino dovrà però rinunciare a due pedine importanti. A partire dal centrocampista Langella, playmaker della formazione azzurrostellata che sarà costretto ai box a causa di un problema muscolare accusato in settimana. Mancherà anche Mancino, bloccato da una forte contusione a un ginocchio, che fortunatamente non ha portato complicanze. Terapie e lavoro personalizzato infine per Matarese, anch'egli dunque costretto ad assistere alla gara dagli spalti.

I ragazzi di Agovino si ritroveranno di fronte una Polisportiva Santa Maria praticamente stravolta dal calciomercato invernale e reduce da due pareggi consecutivi che hanno leggermente mitigato il “colpo” delle precedenti quattro sconfitte di fila. Campo trappola il Carrano, ma per De Feo e soci c'è l'opportunità di allungare ulteriormente il passo sulla zona rossa della classifica, facendo magari un pensierino a un ritorno in griglia playoff.