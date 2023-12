Paganese-Angri 2-0: decidono Porzio e Iannone

La Paganese rifila il primo stop all'Angri della gestione tecnica di mister Di Costanzo. Con un gol per tempo gli azzurrostellati si aggiudicano il derby, legittimando il successo con un'ottima prestazione e diverse altre occasioni non sfruttate.

Faiello inaugura il taccuino delle occasioni, poi è Porzio il protagonista principale in maglia azzurrostellata con due conclusioni che però non centrano lo specchio della porta. L'Angri non trova spazi e poco dopo la mezz'ora la Paganese la sblocca. Mancino conclude al culmine di un contropiede, Scarpato devia la sfera sul palo ma proprio Porzio è ben appostato per il tap-in vincente. Prima dell'intervallo lo stesso autore del gol va vicino al raddoppio con una sventola che colpisce la traversa.

Nel secondo tempo non cambia lo spartito del match, con la Paganese protagonista di un crescendo. Al 5' Iannone realizza il raddoppio su cross dalla destra, indirizzando definitivamente le sorti dell'incontro. Mancino sfiora il tris poco dopo, poi Di Costanzo prova a ritrovare verve con una serie di sostituzioni che tuttavia non ottengono quanto sperato. Il palo colpito nel finale dall'esordiente Caccavallo è una singola fiammata in un match che vede il meritato successo della Paganese.

Ossigeno in classifica per i liguorini, che tornano a vincere al Torre dopo due mesi e mezzo.

Per l'Angri, nonostante la sconfitta, resta invece invariato il vantaggio di 3 punti sulla zona playout.