Paganese-Angri vietata ai tifosi ospiti

Paganese-Angri si giocherà senza i tifosi ospiti. Il derby, in programma domenica prossima al Marcello Torre, è stato segnalato dall'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive come gara a rischio e, come già avvenuto nella scorsa stagione, non vedrà la presenza dei sostenitori grigiorossi.

La Prefettura di Salerno ha accolto l'input del Comitato di Analisi sulla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, imponendo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città di Angri. Contestualmente sarà disposta la chiusura del settore Ospiti del Marcello Torre.

Intanto la società ha ufficializzato un nuovo innesto. Si tratta del centrocampista Salvatore Montoro, classe 2004, giunto in prestito dal San Marzano. Il giovane atleta è stato protagonista della straordinaria stagione scorsa in casacca blaugrana, collezionando 45 partite e 6 reti tra campionato, fase regionale e fase nazionale di Coppa Italia. La mezzala marzanese è già a disposizione di mister Agovino.