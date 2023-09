Paganese-Barletta 1-0: un gol di Coquin regala tre punti inattesi

Esordio col botto per la giovane Paganese di Massimo Agovino, che piazza un successo di platino contro il quotato Barletta alla prima giornata del girone H di Serie D. Ai pugliesi non bastano le “grandi firme” Schelotto, Di Piazza e Marsili, perché gli azzurrostellati scendono in campo con maggiore cattiveria e portano a casa i tre punti con pieno merito.

Il gol decisivo arriva al minuto numero 11, con una pregevole azione personale di Coquin che sorprende Sapri.

Il Barletta fa tanta fatica e la Paganese potrebbe raddoppiare con Mancino, che chiama l'estremo ospite a un grande intervento decisivo.

Nella ripresa i biancorossi scendono in campo con piglio diverso. Marconato dopo pochi minuti chiama Pinestro a una parata eccezionale, poi Schelotto sfiora il montante con una conclusione pericolosa. Poca fortuna anche per Di Piazza, che ci prova con una spettacolare rovesciata che manca il bersaglio. Lo stesso Di Piazza e Marsili firmano altre opportunità per i pugliesi, ma il punteggio resta favorevole agli azzurrostellati.

La Paganese abbassa il baricentro, provando a chiudere gli spazi al Barletta. L'ultima chance capita sulla testa di Caputo, che sfiora il palo su cross di Marsili.