Paganese, beffa per i tifosi: scatta il divieto di trasferta

Una settimana di attesa per programmare la trasferta nel Salento e a meno di 24 ore dalla gara con il Nardò ecco la beffa per i tifosi della Paganese. La Prefettura di Lecce ha disposto che la partita, in programma allo stadio Via del Mare di Matino per indisponibilità dello stadio di Nardò, potrà disputarsi con la sola presenza di 370 sostenitori della formazione neretina.

Nella mattinata di oggi la Questura leccese aveva predisposto un sopralluogo relativo agli interventi di messa in sicurezza dell'impianto.

Tuttavia, questi interventi hanno riguardato esclusivamente il settore riservato ai tifosi di casa, costringendo dunque la Prefettura a disporre la chiusura del settore Ospiti, perché «in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio, si potrebbero registrare criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Mister Agovino dovrà fare i conti con diverse assenze. Allo squalificato Faiello e agli indisponibili Criscuolo e Perulli si è aggiunto l'attaccante Mancino, fermo in bacino di carenaggio a causa del problema a una spalla subito nella gara contro il Barletta.