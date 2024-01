Paganese, big match con il Nardò: tre assenze pesanti per Agovino

Impegno interno ostico per la Paganese che domani al Marcello Torre riceverà il Nardò, seconda forza del girone H di Serie D. All'andata i pugliesi furono fortunati, riuscendo a trovare il pareggio in extremis grazie a un clamoroso autogol. Situazione nettamente differente ora, coi granata di mister Ragno proiettati a lottare fino alla fine per soffiare il primato al Team Altamura di mister Giacomarro.

Problemi di formazione importanti per il tecnico azzurrostellato Agovino. In settimana si è fermato il playmaker Langella, che ha dovuto far ricorso a un intervento chirurgico per ridurre una frattura scomposta all'ulna del braccio destro. Una perdita importante per i liguorini, che dovranno rinunciare ancora al portiere Pinestro e all'attaccante Coratella.

De Feo sembra essere il candidato principale per sostituire Langella in cabina di regia. Buone nuove in prima linea, dove Orefice torna a disposizione dopo il forfait nel turno esterno contro il Barletta.