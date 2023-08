Paganese, buona prova col Giffoni: giovedì test con l'Equipe Campania

La Paganese ha chiuso la settimana di lavoro con un buon test al Marcello Torre. Gli azzurrostellati hanno affrontato il Giffoni Sei Casali, formazione che si candida per un posto nei playoff nel girone B di Eccellenza Campania. Punteggio finale di 3-1 per i liguorini, che hanno evidenziato ulteriori progressi in vista dell'esordio in Coppa Italia contro la Polisportiva Santa Maria.

Il tecnico Agovino ha optato per il consueto 4-3-3 concedendo spazio dal primo minuto al portiere Simone Esposito, con Pinestro subentrato nella seconda frazione di gioco.

Ceduto Campanile all'Avellino, al centro dell'attacco c'è Orefice che inaugura il taccuino dei marcatori con una precisa sventola all'incrocio dei pali nella prima fase di gioco.

All'intervallo si arriva sul 2-0, grazie al centro di Mancino che dalla destra incrocia bene sul secondo palo. Nella ripresa consueti cambi su entrambi i versanti con la Paganese ad arrotondare con Coquin, smarcato da una rapida triangolazione favorita anche da un'indecisione della retroguardia picentina. Nel finale uno sfortunato autogol di Rocca su malinteso con Pinestro fissa il punteggio sul 3-1.

Due giorni di riposo ora per la truppa azzurrostellata, che martedì inizierà il lavoro con la settimana tipo, affrontando giovedì (ore 17) l'ultimo test precampionato al Marcello Torre con l'Equipe Campania.