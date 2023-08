Paganese, c'è la firma di Sorgente: caccia a un difensore di esperienza

Un nuovo centravanti alla corte del tecnico Agovino. La Paganese ha reso noto di aver tesserato l'attaccante Simone Sorgente, classe 1999, reduce dalla doppia parentesi in Lega Pro con le maglie di Torres e Aquila Montevarchi.

Poche presenze tra i professionisti per il centravanti salernitano, che ha invece fatto meglio in Serie D nell'annata 2021-22 andando complessivamente in doppia cifra in termini di gol con le casacche di Afragolese e Cassino. In categoria ha collezionato 90 presenze, militando anche tra le file di Nocerina, Vastese e Olympia Agnonese.

Intanto, resta scoperta una casella nel reparto difensivo. Il centrale non ha trovato l'accordo economico con il club dopo aver comunque svolto tutto il lavoro precampionato alla corte di mister Agovino. E ora la società ha bisogno di riempire il vuoto soprattutto in termini di esperienza.