Paganese, operazione iscrizione: Cardillo nuovo partner del club

«Paganese, la storia continua». Poche parole per rassicurare la tifoseria sul futuro sportivo della squadra azzurrostellata. Venerdì prossimo, alle 19, si terrà una conferenza stampa alla presenza del presidente onorario, notaio Aniello Calabrese, del sindaco Raffaele De Prisco e di tutte le componenti dell'attuale società.

Annunciate importanti novità di carattere sportivo per il club liguorino, in primis la partnership con l'azienda dell'imprenditore Nicola Cardillo, che da tempo ha manifestato interesse per la squadra della sua città di origine. Bocche cucite al momento sulla proposta di saldo e stralcio presentata all'Agenzia delle Entrate.

In un'intervista televisiva proprio Cardillo aveva parlato di una situazione debitoria abbastanza pesante, addirittura di circa 6 milioni di euro. Al momento nessuna notizia ufficiale è arrivata su questa situazione ed è dunque probabile che proprio venerdì prossimo ci sarà l'occasione per chiarire tutti i dettagli della vicenda.