Cresce l'attesa per il derby di domenica e la curiosità circa le eventuali limitazioni all'accesso allo stadio Torre che il prefetto di Salerno sta valutando. Paganese-Casertana è stata indicata gara a rischio dal Casms. Decisione prevedibile vista la rivalità tra le due tifoserie e gli scontri a volte anche duri del passato. A Caserta, in particolare, c'è grande curiosità. I tifosi, consci che la partita vale quanto l'ultima spiaggia delle residue ambizioni di primato dei falchetti, sono in fermento e stanno preparando la trasferta. La tifoseria organizzata ha già predisposto i pullman per raggiungere Pagani e sta raccogliendo le adesioni. Non meno spasmodica l'attesa del match nella cittadina salernitana dove la società azzurrostellata, per la sfida di domenica con calcio d'inizio alle 15.30, ha indetto la giornata azzurra sospendendo quasi tutti gli accrediti di favore. Non resta che attendere le decisioni della Prefettura che dovrebbero arrivare in giornata in un senso o nell'altro. Difficile, in ogni caso, che venga disposto il divieto assoluto di trasferta e di vendita dei biglietti in provincia di Caserta. Più probabile un provvedimento analogo a quello preso dalla Prefettura competente, in occasione di Nola-Casertana di due domeniche fa, quando fu disposta una limitazione della capienza del settore ospiti e la vendita di biglietti nominali. Se ne saprà qualcosa di più a breve.

Frattanto la squadra rossoblù continua a prepararsi in vista della partita che può dare ancora un senso al finale di stagione. Ieri era in programma un allenamento congiunto con l'Acerrana che milita in Eccellenza ma alla fine l'amichevole è saltata. Mister Cangelosi ha ripiegato pertanto sulla classica partitella in famiglia del giovedì arricchendo l'organico con alcuni dei più promettenti elementi della juniores.

Tutti disponibili tranne capitan Rainone che sta cercando di recuperare in tempo per domenica almeno per la panchina. Qualche indicazione in più si è avuta sulla formazione che Cangelosi intende schierare contro la Paganese. L'unico ballottaggio al momento è tra Liurni e Bollino per la maglia di esterno alto a destra e l'attaccante ternano, reduce dalla squalifica di un turno, è favorito sul compagno. Di sicuro sarà staffetta nel corso della partita come probabilmente avverrà sull'altra corsia tra Taurino e Turchetta. Sugli esterni le armi più importanti dei falchetti per accendere la straordinaria vena realizzativa di bomber Ferrari.



Proprio i cambi della ripresa potrebbero rappresentare la svolta nella partita della Casertana. Quattro esterni d'attacco, più o meno tutti sullo stesso livello, sono un'arma a disposizione di pochi nel girone. La Paganese è prima, ha dieci punti di vantaggio sui falchetti ma probabilmente non ha una rosa altrettanto profonda. E così la rinnovata Casertana aggressiva e corta di mister Cangelosi proverà a tenere a bada l'attacco poco prolifico dei salernitani ed a sfiancarne la difesa granitica con continui attacchi sulle corsie laterali. Il tecnico ha infatti la possibilità di schierare uomini costantemente freschi sulle fasce e l'ingresso nella ripresa di calciatori riposati potrebbe fiaccare la lucida ed impermeabile difesa paganese. Una delle chiavi di volta ma non l'unica: si sa, partite così importanti e sentite spesso possono essere decise da un episodio.



Di certo i favori del pronostico pendono dalla parte degli azzurri che giocano in casa, che vengono da otto vittorie consecutive e che sono primi in classifica. Alla Casertana il compito di sovvertire il pronostico e di cancellare, almeno parzialmente, gli svarioni inaccettabili del girone d'andata.