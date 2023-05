Porte chiuse per il derby playoff: Paganese-Casertana senza tifosi

Paganese-Casertana senza tifosi. Il Casms, ricevuta la segnalazione del Viminale, ha disposto che il derby in programma domenica al Marcello Torre dovrà essere disputato a porte chiuse.

La decisione era nell'aria dopo l'agguato ai tifosi casertani in occasione della gara di campionato disputata a gennaio scorso: allora fu incendiato il pulmman dei supporters ospiti e si scatenarono gravi incidenti in città.

Niente pubblico dunque, per l'attesa finale playoff del girone G: la partita verrà trasmessa gratuitamente in streaming. Calcio d'inizio alle ore 16. La Paganese, in virtù del miglior piazzamento in classifica, vincerà i playoff anche se permarrà i risultato di pareggio fino al termine dei supplementari.