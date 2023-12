Paganese-Città di Fasano 2-1: liguorini più vicini ai playoff

La Paganese chiude con un successo il girone d'andata e si riavvicina alla zona playoff. I liguorini battono per 2-1 il Fasano rischiando un po' nella ripresa ma riuscendo comunque a portare a casa il bottino pieno. Nel primo tempo si fa preferire la squadra di mister Agovino, che allunga fino al 2-0 a metà frazione.

Al quarto d'ora la sblocca Porzio, poi ci pensa capitan Faiello a raddoppiare al 24'.

La Paganese ha anche due chance per arrotondare ulteriormente il punteggio, ma Esposito e Iannone non centrano il bersaglio grosso. Nella ripresa il Fasano riapre i giochi con Losavio che sfrutta un rimpallo favorevole. Persano al 14' tiene in ambasce la retroguardia di casa, che trema letteralmente poco prima della mezz'ora quando Dorato fa tremare la traversa.

Scampato il pericolo, la Paganese serra le fila e riesce a contenere la possibile reazione del Fasano. Al triplice fischio la gioia comprensibile del pubblico di casa per la sesta vittoria in campionato. Per i pugliesi, dopo un buon avvio di stagione, la classifica si complica col serio rischio di finire in zona playout.