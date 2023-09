Paganese, a Gallipoli rientra Faiello: liguorini senza Criscuolo e Sorgente

Faiello al rientro, Criscuolo e Sorgente fermi in bacino di carenaggio. Questi i dati alla vigilia della trasferta della Paganese a Gallipoli. Si giocherà in campo neutro e a porte chiuse per una squalifica pregressa del club salentino, ma con diretta streaming gratuita annunciata dalla società di casa a beneficio delle due tifoserie.

Due le possibili varianti di formazione rispetto alla squadra schierata contro il Matera, entrambe nel quartetto difensivo e in particolare sulle fasce, dove il rientrante Faiello e Semonella potrebbero trovare una maglia da titolare a discapito di De Feo e Ianniello.

Collaudata la linea mediana, con le chiavi del gioco affidate ancora una volta a Langella.

Il registra sbocciato nella Polisportiva Sarnese ha evidenziato le difficoltà ulteriori per la partita di domani, dovute all'assenza di pubblico. «Aumentano di sicuro le insidie, ma noi abbiamo preparato molto bene la partite e sappiamo che in tutte le gare bisogna saper partire da subito con il piede giusto. Il Gallipoli ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso e ha dunque un gruppo collaudato, ma per quanto ci riguarda siamo una squadra giovane con atleti che hanno “fame” e voglia di fare bene».