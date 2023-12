Paganese incerottata ad Altamura: quattro assenti per Agovino

La Paganese si prepara all'ostica sfida esterna contro il Team Altamura, capolista del girone H di Serie D. La formazione dell'ex azzurrostellato Mimmo Giacomarro viaggia con 3 punti di vantaggio sul Casarano e 5 sul Nardò. Un cammino finora condito da numeri importanti, che rende senza dubbio proibitivo il compito dei ragazzi di mister Massimo Agovino.

Quattro le assenze tra squalifiche e infortuni. Stop disciplinare per il difensore centrale Giuseppe Esposito e l'attaccante Orefice, che faranno da spettatori insieme a De Feo e Matarese, fermi in bacino di carenaggio. Difesa e attacco da riorganizzare dunque per il trainer dei liguorini, col problema principale riguardante l'atleta da affiancare a Galeotafiore al centro della retroguardia.

Per la prima linea, invece, mister Agovino ha inserito nell'elenco dei convocati anche il centravanti Simonetti, pur ancora lontano dal top della condizione fisica.