Paganese, due innesti per Agovino: firmano Donnarumma e Coratella

Il difensore Gennaro Donnarumma e l'attaccante Ciro Coratella rinforzano la Paganese alla vigilia del sentito derby casalingo contro l'Angri. La società liguorina ha ufficializzato oggi i due acquisti che vanno a completare l'organico a disposizione di mister Agovino.

Donnarumma è un centrale classe 1998 che ha disputato la prima parte della stagione al Gladiator, nel girone G di Serie D. Ha esordito tra i professionisti con la Casertana 6 anni fa dopo le esperienze nei settori giovanili di Napoli e Juve Stabia. Ha totalizzato circa 150 presenze in Serie D con Cassino, Portici, Ostiamare, Nola, Atletico Fiuggi, Cerignola e appunto Gladiator.

Proviene dal Gladiator anche Coratella, classe 1998, che coi sammaritani ha totalizzato 12 gare e 2 reti.

Il nuovo attaccante liguorino è sbocciato nel settore giovanile del Bari, club con cui ha anche collezionato 2 presenze in Serie B nella stagione 2016-17. Tra i professionisti ha indossato anche la maglia del Picerno (Lega Pro) nella stagione 2021-22. Poi ha disputato circa 130 gare in Serie D condite da 34 reti.

Entrambi, così come l'altro nuovo acquisto Montoro - ex San Marzano - sono stati inseriti da mister Agovino nell'elenco dei convocati per il derby con l'Angri. Mancheranno lo squalificato Orefice e l'infortunato Matarese, mentre tornano a disposizione il difensore Giuseppe Esposito, reduce da squalifica e il jolly De Feo che ha recuperato dal recente infortunio.