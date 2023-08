Paganese ko contro il Roma City: non basta la doppietta di Campanile

Una doppietta del baby Campanile (classe 2005) non basta alla Paganese per evitare la sconfitta nell'amichevole contro il Roma City dell'ex tecnico azzurrostellato Agenore Maurizi. La gara termina col punteggio di 4-2 in favore dei capitolini, che trovano il doppio vantaggio, si fanno rimontare e poi si riportano avanti nella ripresa.

Nella prima frazione di gioco mister Agovino ha dato spazio a Pinestro tra i pali, protetto in difesa da Galeotafiore e Giuseppe Esposito al centro, con Faiello e Semonella sugli esterni.

In mediana, cabina di regia affidata a Langella con Del Gesso e Coquin a completare il terzetto. In prima linea Mancino e Trezza ai lati di Campanile.

Il Roma City trova il doppio vantaggio sugli sviluppi di due calci d'angolo, col difensore Codromaz a firmare una doppietta. Gradualmente la Paganese prende campo, evidenziando già buoni automatismi tra i reparti. Il protagonista assoluto tra i liguorini è appunto Campanile, che prima gira a rete un cross di Faiello, poi concretizza una buona iniziativa di Del Gesso.

Nel secondo tempo le altre due reti del Roma City firmate dall'ex Gelbison Sparacello e dal centrocampista Proia, che fissano lo score sul definitivo 4-2.