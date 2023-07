Paganese, le dimissioni di D'Eboli: «Messo in condizioni di lasciare»

«Una scelta dettata non solo dal mio volere, ma sono stato messo in condizione per scelte altrui di dover lasciare l'incarico ed evitare brutte figure». Uno stralcio del comunicato che Cosimo D'Eboli ha diffuso per ufficializzare le sue dimissioni da direttore generale della Paganese.

Una decisione maturata già diverse settimane secondo quanto lo stesso ex diggì azzurrostellato ha puntualizzato. «Sono stato invogliato dall’ex presidente Trapani e dal sindaco De Prisco a non presentare le mie dimissioni, per motivazioni che non sto qui a raccontare. Voglio sentirmi libero di fare altre scelte professionali, dopo aver dimostrato il mio attaccamento e la mia professionalità nel gestire squadra e situazioni, anche quelle che non mi competevano».

Immancabili i ringraziamenti al presidente dimissionario Raffaele Trapani, «con il quale abbiamo scritto pagine importanti della storia quasi centenaria della Paganese.

Voglio inoltre ringraziare e complimentarmi con il sindaco Lello De Prisco e il notaio Aniello Calabrese per gli sforzi profusi per dare continuità alla storia della società e per avermi dato la loro fiducia in momenti particolari».