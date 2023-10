Paganese-Manfredonia, probabili formazioni: Sorgente non recupera, out anche Criscuolo

Sorgente ancora out in casa Paganese alla vigilia della gara interna con il Manfredonia. L'attaccante ex Nocerina e Afragolese si è di nuovo aggregato al gruppo da giovedì e mister Agovino non ha ritenuto opportuno inserirlo nella lista dei convocati per il match in programma domani al Marcello Torre. Out anche il lungodegente Criscuolo.

Possibile invece il rientro dal primo minuto di capitan Faiello, che nella gara di Gallipoli aveva trovato spazio solo nell'ultima mezz'ora.

Il 26enne ex Nola ha accolto nel migliore dei modi il nuovo ruolo di leader dello spogliatoio azzurrostellato, evidenziando grande disponibilità per mister e compagni.

«Abbiamo iniziato bene in campionato - ha sottolineato alla vigilia dell'impegno col Manfredonia - e la domenica stiamo raccogliendo quello che prepariamo durante la settimana. È chiaro però che non sempre le partite possano essere come prevediamo».

Il brillante avvio di stagione ha cancellato lo scetticismo iniziale nei cofronti della squadra, dopo la delusione della passata stagione. E Faiello elogia la risposta dei tifosi nelle prime gare del campionato: «Pagani è una piazza importante, ha voglia di fare bene e tutti sappiamo che questa categoria non ci appartiene. Noi dobbiamo volare bassi e continuare con umiltà, ma sappiamo che i tifosi ci seguiranno fino alla fine».