Paganese-Matera 4-1: liguorini cinici, tre legni dei lucani

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un inizio di campionato così entusiasmante per la Paganese. Gli azzurrostellati rifilano un sonoro poker al Matera e si piazzano a immediato ridosso delle battistrada Altamura e Martina, a due sole lunghezze di distacco.

Cinica la formazione di mister Agovino, che concretizza gran parte delle occasioni create, trovando anche il sostegno della dea bendata visti i tre legni colpiti dal Matera, il primo sul parziale di 1-0 e il secondo dopo il raddoppio liguorino. Coquin apre le danze sul taccuino dei marcatori al 19' pochi minuti prima della velenosa punizione di Russo che si stampa all'incrocio dei pali.

A inizio ripresa, dopo due chance fallite dal Matera, la Paganese trova il raddoppio con Orefice, bravo a eludere il fuorigioco e a capitalizzare l'assist di Langella. I ragazzi di Panarelli recriminano ancora per il palo colpito da Ferrara e finiscono per incassare anche il tris, firmato ancora da Orefice su calcio di rigore concesso per atterramento di De Feo.

Dopo 5' Del Gesso chiude i conti sul passaggio di Porzio e nel finale, dopo il terzo legno materano colpito ancora da Russo, gli ospiti accorciano le distanze su rigore calciato da Ferrara.