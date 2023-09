Paganese, a Nardò termina 1-1: un autogol vanifica il gol di Orefice

La Paganese conferma le ottime impressioni destate all'esordio in campionato con il Barletta e sfiora l'impresa in trasferta contro il Nardò. Pur senza l'apporto dei tifosi - per i quali è scattato il divieto a meno di 24 ore dalla gara - gli azzurrostellati guadagnano un punto contro la corazzata di mister Ragno, ma al triplice fischio il sapore del pareggio è abbastanza amaro per come è maturato.

Sulla carta c'è un oceanico gap tecnico tra le due rose e i padroni di casa provano a dimostrarlo in campo.

Ma a conti fatti la Paganese non sfigura affatto, pur soffrendo le incursioni offensive dei neretini. Addae e Ferreira portano i primi pericoli, ma la truppa di Agovino non sta a guardare e crea due opportunità con Iannone e Orefice. Gennari e ancora Ferreira non inquadrano lo specchio della porta e lasciano sullo 0-0 di partenza il punteggio all'intervallo.

Nella ripresa il colpo di teatro dopo 3 minuti. Iannone fa un ottimo lavoro sulla linea di fondo e confeziona l'assist perfetto per Orefice, che in diagonale porta in vantaggio la Paganese. Una doccia fredda per i neretini che alzano il baricentro a caccia del pareggio. D'Anna è la principale fonte di gioco offensivo per i suoi, ma per arrivare al pareggio il Nardò deve attendere le ultimissime battute.

Su una sventola di Addae dalla distanza, Pinestro oppone un gran riflesso alzando la traiettoria del pallone; sul rimbalzo, però, l'estremo azzurrostellato cicca il controllo con le mani facendosi carambolare la sfera sulle gambe e poi in porta per il definitivo 1-1.