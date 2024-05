Paganese, Nicola Cardillo e Cosimo D'Eboli per la nuova dirigenza

Gran fermento tra i tifosi per l'atteso passaggio di consegne societario in casa Paganese. L'imprenditore Nicola Cardillo è pronto a rilevare il club, con il gravoso compito di provare a ricalcare le orme sportive del suo predecessore Raffaele Trapani.

Dopo un'annata interlocutoria, col gruppo societario guidato dal notaio Aniello Calabrese, il club liguorino potrebbe rilanciare da subito le sue ambizioni. A giorni ci sarà l'annuncio ufficiale in seno alla società, ma intanto il futuro patron azzurrostellato sembra già attivissimo sul piano organizzativo.

E in tal senso avrebbe già strappato una promessa all'amico Cosimo D'Eboli per un suo possibile ritorno in grande stile nel ruolo di direttore generale.

Gli ottimi rapporti di amicizia tra Cardillo e l'esperto dirigente potrebbero facilitare le “operazioni”. E potrebbe essere un ritorno da plenipotenziario per D'Eboli, in una sorta di duplice ruolo di direttore generale e direttore sportivo. Con il compito di costruire una squadra che magari già dalla prossima stagione agonistica si possa candidare tra le pretendenti al salto di categoria e al ritorno in Lega Pro dopo un paio di stagioni trascorse in Serie D.