Paganese, definite tre partenze: via Semonella, Seghetta e Caruso

La Paganese ha reso nota la cessione dell'esterno sinistro Francesco Semonella al Gravina. Il calciatore classe 2004 lascia il club liguorino dopo una stagione e mezza, con un totale di 26 gare disputate in campionato e 2 nella Coppa Italia di Serie D 2023-24.

Svincolati anche due centrocampisti. Si tratta del classe 2004 Umberto Seghetta - mai sceso in campo in questa stagione sportiva - e del classe 2003 Simone Caruso, che ha invece collezionato 4 presenze nell'annata in corso, delle quali 3 in campionato contro Gelbison, Fidelis Andria e Casarano.