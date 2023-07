Paganese, prima raffica di annunci: torna De Feo, in avanti c'è Orefice

Inizia a prendere forma la nuova Paganese affidata alla guida tecnica di Massimo Agovino. E sarà una squadra giovane ma con grandi motivazioni, così come annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo traineri.

La società azzurrostellata ha ufficializzato ben cinque nuovi acquisti nelle ultime 24 ore. A partire dal ritorno del centrocampista centrale Francesco Pio De Feo, classe 1997 cresciuto proprio nel vivaio dei liguorini fino all'esordio in Serie C nella stagione 2015-16. In carriera oltre 180 le partite giocate in Serie D tra campionato e Coppa Italia con le maglie di Gelbison, Vastese, Nocerina, Vastogirardi, Cannara, Gravina, Levico Terme, Nardò e Palmese.

Per la prima linea c'è un altro atleta transitato per il settore giovanile liguorino.

Si tratta di Antonio Orefice, classe 2000, che nel vivaio della Paganese ha giocato nell'annata 2017-18. Tanta Serie D per lui, con un centinaio di presenze tra le file di Aversa, Giugliano, Sanremese, Tritium e Matera.

In attacco la Paganese conterà anche su Leonardo Pio Trezza, esterno offensivo classe 2002 reduce dall'esperienza alla Puteolana dopo aver militato nei settori giovanili di Parma e Lecce. Altro esterno offensivo tesserato dagli azzurrostellati è Andrea Mancino, classe 2002 con esperienze nei settori giovanili di Napoli, Juve Stabia e Perugia, prima di indossare le maglie di Arezzo e Afragolese.

Torna alla Paganese anche Alessandro Criscuolo, centrocampista classe 2002 cresciuto proprio nel vivaio liguorino fino ad arrivare nell'orbita della prima squadra. Per lui successive esperienze in Serie D con la Casertana e in Eccellenza con la maglia del Costa d'Amalfi.

Un giovane di grande prospettiva per mister Agovino è sicuramente Gioacchino Galeotafiore. Classe 2000, difensore centrale e all'occorrenza anche mediano, vanta una lunga esperienza nel settore giovanile della Salernitana. In granata ha anche fatto l'esordio in Serie B nella stagione 2019-20 nella gara contro il Cittadella. In seguito ha collezionato anche una cinquantina di gare in Serie C tra le file di Foggia e Seregno.