Paganese, via al ritiro di Chianciano: confermato Faiello, Langella in regia

Primo giorno di ritiro precampionato per la giovane Paganese di Massimo Agovino. La squadra ha sostenuto ieri le prime sedute di allenamento agli ordini del tecnico ex Afragolese e Cavese. Lavorano in gruppo anche gli ultimi due tesserati in ordine di tempo.

Il primo è il riconfermato Giuseppe Faiello, classe 1997 ma con un'esperienza di circa 160 gare in Serie D. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze e un gol con la casacca azzurrostellata tra stagione regolare e playoff.

In mediana mister Agovino potrà contare anche sulla qualità del regista Matteo Langella. Sbocciato nel vivaio della Polisportiva Sarnese, è stato lanciato in Serie D dall'allora tecnico Gianluca Esposito. In categoria, oltre a un centinaio di presenze con i granata dell'Agro, ha militato tra le file di Nola, Sorrento, Mariglianese e Angri.