Paganese, Setola rinforza la difesa: tesserato anche l'under Caruso

Carmine Setola impreziosisce il reparto difensivo della Paganese. La società ha ufficializzato il tesseramento del terzino classe 1999, che torna in Serie D dopo la parentesi al Giugliano nella seconda parte del campionato 2020-21. Il nuovo esterno azzurrostellato è cresciuto nel vivaio del Cesena, squadra con cui ha anche collezionato 4 presenze in Serie B nel torneo 2016-17.

Con le giovanili della compagine romagnola si mise in grande evidenze, guadagnando diverse convocazioni con le Nazionali under 15 e under 16.

A cavallo tra il 2015 e il 2017. Tanta Lega Pro in seguito con le maglie di Pisa, Alma Juventus Fano, Robur Siena, Virtus Francavilla, Casertana e Picerno. Col club lucano ha giocato nelle ultime due stagioni totalizzando 34 presenze e 2 reti.

La Paganese ha ufficializzato anche il tesseramento del centrocampista Simone Caruso, classe 2003, proveniente dall'Afragolese. Circa 50 le gare già disputate in Serie D, categoria in cui ha giocato anche con Lavello e Castrovillari.