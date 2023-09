Paganese, Sorgente out in Coppa: ballottaggio al centro della difesa

Un'assenza in prima linea e un ballottaggio al centro della difesa per la Paganese alle prese domani con il primo impegno ufficiale della stagione. Gli azzurrostellati saranno ospiti della Polisportiva Santa Maria per il primo turno di Coppa Italia di Serie D e il tecnico Agovino sfrutterà la gara come prova generale in vista del campionato.

Indisponibile Sorgente, l'atleta più esperto del reparto offensivo che rientrerà martedì a pieno regime così come Perulli, altro indisponibile di giornata. Fuori per infortunio anche il centrocampista Criscuolo. Per la difesa, ballottaggio in zona centrale tra l'esperto De Franco e Galeotafiore: uno dei due affiancherà Giuseppe Esposito, con capitan Faiello e Semonella a completare il quartetto a protezione del portiere Pinestro.

A centrocampo Langella confermato in cabina di regia, con Coquin e Del Gesso da intermedi. «Abbiamo lavorato tanto - ha affermato il tecnico Massimo Agovino - anche su diversi concetti tattici.

La squadra è cresciuta tanto rispetto alle prime uscite, ma anche io sono curioso di vedere il gruppo all'opera in una partita ufficiale».