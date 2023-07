Paganese, tecnico in arrivo: club ai dettagli con Agovino

Paganese in dirittura d'arrivo per la scelta del nuovo allenatore. Ristabilita la situazione societaria e ufficializzata la conferma del direttore sportivo Guglielmo Accardi, la dirigenza ha intavolato le trattative per individuare la guida tecnica per il prossimo campionato di Serie D.

La scelta sarebbe ricaduta su Massimo Agovino, 56enne tecnico di Sant'Anastasia che nelle ultime due stagioni ha guidato, seppur per brevi periodi, l'Afragolese del presidente Raffaele Niutta. Grande esperto della categoria, in carriera Agovino ha anche allenato Vastese, Giugliano, Nuorese, Grosseto, Cavese, Potenza, Sorrento, Terzigno e Savoia.

Nei giorni scorsi erano circolati anche i nomi di Raffaele Novelli e Vincenzo Feola, altri due grandi conoscitori della categoria.