Pareggio a reti bianche tra Palmese e Aprilia. Il risultato finale rispecchia l'andamento di un match che ha visto i vesuviani farsi preferire nel primo tempo, lasciando poi l'iniziativa agli ospiti nella seconda frazione di gioco.

Simonetti e soci si affacciano diverse volte dalle parti di Siani, creando diverse opportunità. Negli avanti rossoneri manca però la giusta incisività in fase conclusiva, con difetti di mira e tiri poco convinti verso la porta laziale.

Nella ripresa meglio l’Aprilia, che si vede annullare un gol per fuorigioco. Stasi è molto più impegnato del suo dirimpettaio ed è costretto ad alcuni interventi provvidenziali per tenere blindata la porta rossonera. Il risultato serve a ben poco a entrambe le squadre, con la Palmese che galleggia al limite della zona playout e l'Aprilia - al suo primo pareggio stagionale - che resta invece impelagata nelle sabbie mobili della graduatoria.

Il prossimo turno propone per i vesuviani un importante esame di maturità, in trasferta al Marcello Torre contro una Paganese che sta ampiamente dimostrando di poter lottare per le zone di vertice del campionato nel girone G di Serie D.