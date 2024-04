Malore per un tifoso sugli spalti: sospesa Palmese-Manfredonia

L'arbitro Giallorenzo della sezione di Sulmona ha fischiato la fine della partita al 50esimo minuto dopo che il pubblico ha richiamato l'attenzione del direttore di gara e dei giocatori per un tifoso in curva che ha accusato un malore.

Attimi di concitazione con i sanitari e gli addetti all'ambulanza che nel frattempo erano saliti in curva. Trascorsi diversi minuti e non essendoci più le condizioni mentali per continuare, i due capitano hanno chiesto la sospensione della gara.

L'arbitro ha accolto la richiesta e ha deciso di sospendere la gara. Il triplice fischio arriva sul risultato di parità di 2 a 2 a 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ora la gara dovrà essere ripetuta nel minutaggio restante, ovvero 40 minuti, tra 15 giorni