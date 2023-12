Palmese, Mario Pietropinto si dimette: lascia anche il direttore sportivo Maiorano

Sarà ricordata come la rivoluzione di Natale: dopo la brutta figura rimediata a Bitonto con la sonora sconfitta per 5-0, Mario Pietropinto butta la spugna, dice basta e rassegna le dimissioni.

«Mister Pietropinto rappresenta la storia passata e presente della Palmese e resterà sempre un tifoso, cittadino e palmese vero. A Pietropinto tutta la nostra gratitudine per le splendite pagine di storia scritta», ha scritto la società sui profili social ufficiali. Riconosce che le le colpe della crisi non sono del tecnico, evidentemente, e per tutelare lo stesso ha accettato le dimissioni.

Con Pietropinto si dimette anche il direttore sportivo Renato Maiorano. Nuovo diesse sarà Nicola Dionisio, a lui è stata concessa carta bianca per l'ingaggio del nuovo tecnico. Intanto la società ha rescisso il contratto con Carotenuto e Mautone e ha ingaggiato l'attaccante Francesco Puntoriere, cugino di Marco già atleta rossonero