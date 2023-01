Palmese-Portici 2-2: non basta Laringe, Maraucci firma il pari azzurro allo scadere

Finisce con uno scoppiettante 2-2 il derby di Palma Campania fra Palmese e Portici. Ai padroni di casa non basta una doppietta di Laringe: gli azzurri recuperano prima con Pinto e poi con Maraucci, che firma il definitivo 2-2 proprio a ridosso del triplice fischio. La Palmese si conferma terza forza del girone, complice anche il ko del Cassino; per il Portici, invece, piccolo passo in avanti verso la salvezza. Resta in salita il percorso degli azzurri, terzultimi ed a -4 dalla zona salvezza.

Scoppiettante il primo quarto d’ora di gioco: Laringe fa 1-0 al minuto 13, Pinto ristabilisce il pari dopo appena due minuti. Il nuovo vantaggio Palmese matura al 32’ della ripresa, ancora nel segno di Laringe ma stavolta con la complicità di Borrelli (decisivo il suo errore fra i pali). E quando la gara sembrava ormai irrimediabilmente segnata, Maraucci trova il guizzo che consente al Portici di conquistare un punto prezioso. Finisce 2-2.