La Palmese riparte da Sossio Grimaldi e Mario Rega

Si riparte da dove si erano lasciati: Teore Sossio Grimaldi nuovo tecnico della Palmese,dietro scrivania confermato Nicola Dionisio. L'accordo questa sera dopo aver rimodulato l’assetto societario, la Palmese dà avvio dunque ufficialmente alla stagione agonistica 2024/2025.

Mario Rega si appresta a guidare la società per il quarto anno consecutivo affiancato dai due vice presidenti Agostino Cosenza e Paolo Nunziata. Francesco Prisco è stato nominato presidente onorario mentre Francesco Nunziata, Ciro Perrella, Carlo Michele Buonagura, Agostino Lauri, Aniello Pizza, Marino Carbone e Daniele Rainone sono i consiglieri del direttivo.

Questo l’esito dello scrutinio delle elezioni interne tra i trenta soci che da tre anni sono insieme per gestire le sorti della sodalizio rossonero. Subito dopo la convocazione di Grimaldi e e Dionisio, una scelta scontata nonostante il richiamo di alcune sirene. A Palma si riparte con la coppia che nel girone di ritorno del campionato appena concluso ha portato a termine un autentico “miracolo” salvando la squadra dalla retrocessione in appena quattro mesi. Lo sforzo societario sarà ora proiettato innanzitutto a confermare i pezzi pregiati in organico e, eventualmente, a soddisfare le richieste del tecnico per colmare qualche laguna.