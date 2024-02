Palmese-Santa Maria Cilento, è derby salvezza

Per il Santa Maria Cilento che chiude la classifica del girone H c'è il derby regionale sul campo della Palmese che la precede di 5 lunghezze e il tecnico dei giallorossi cilentani Gianluca Esposito appare fiducioso: «Si tratta di uno scontro salvezza alla luce della classifica di entrambe molto importante ma non decisivo. Ci arriviamo carichi e con grande fiducia. La Palmese dispone di una rosa importante e di un tecnico Grimaldi, che sta facendo bene, e nelle ultime sei partite ha vinto tre colte e pareggiato altrettanto, per cui non sarà semplice ma noi speriamo di ottenere il massimo per cominciare la risalita».

Per questa gara il tecnico nolano recupera Chironi ma perde Campanella e Nunziante per squalifica e Gaeta per infortunio: «Ma abbiamo una rosa per giocare alla pari dei nostri avversari senza timori».

Si gioca al Comunale di Palma Campania con inizio alle ore 14.30 dirige Benevelli di Modena.