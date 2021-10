Palumbo fa gioire la Mariglianese: 2-0 al Casarano, secondo successo interno

Ci ha preso gusto la Mariglianese al Santa Maria delle Grazie. Secondo successo interno consecutivo per i biancazzurri di Sanchez, che – dopo la cinquina nel derby contro il Nola – s’impongono per 2-0 anche sul quotato Casarano. Protagonista di giornata Vittorio Palumbo, autore della doppietta che vale i tre punti.

Le reti arrivano entrambe nella ripresa, dopo un primo tempo tutto sommato avaro d’emozioni. Da registrare soltanto il brutto infortunio del centrale di difesa campano Tommasini, costretto al cambio dopo uno scontro di gioco (panchina invece per l’altro centrale, Alessandro Varchetta, non al top).

Nella ripresa, dopo una ghiotta occasione ospite con Tedesco, la Mariglianese trova il meritato vantaggio: corre il 26’ quando Palumbo – in campo da cinque minuti al posto di Orlando – sfrutta una sponda in area di Esposito e si fionda come un rapace sulla sfera, scaricando in rete. Il Casarano c’è e alla mezz’ora sfiora il pari con Prinari, che calcia a botta sicura a tu per tu con Maione: decisiva l’opposizone del giovane portiere di casa, che blinda il vantaggio. Il 2-0 arriva due minuti più tardi. Clamoroso l’infortunio difensivo di Meduri, che spiana la strada alla conclusione di Faiello: si salva in qualche modo l’estremo difensore salentino, che però nulla può sulla successiva conclusione di Palumbo. È il colpo del ko per gli ospiti. Fa festa la Mariglianese, che si porta a quota 12, a + 3 sulla zona playout.