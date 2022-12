Panarelli: «Aprilia avversario difficile, la Casertana è un cantiere aperto»

Vigilia di Casertana-Aprilia. Con il Sorrento che scappa in classifica l'unico risultato utile per i falchetti è la vittoria.

«È così - conferma mister Panarelli - ma come sempre ci aspetta una partita difficile. L'Aprilia è in ripresa, ha conquistato quattro risultati utili consecutivi e come ogni avversario contro di noi darà il massimo. Anche domani cercheremo di avere il dominio del gioco, badando alla fase di non possesso. Abbiamo lavorato bene e l'amichevole di giovedì a Roma ci ha dato risposte importanti».

E dal mercato sono arrivati ulteriori rinforzi: «Liurni è un'altra freccia al nostro arco, può darci una mano. Ma anche gli altri nuovi arrivi sono calciatori adatti al nostro progetto. Con la società e il direttore abbiamo deciso di puntare su elementi utili a migliorare la squadra a fare il salto di qualità. Siamo un cantiere aperto e dobbiamo lavorare per trovare la giusta quadra. Però - ha detto ancora Panarelli - io resto fiducioso. Da quando sono arrivato meritavamo qualche punto in più in classifica ma non sono preoccupato. Costruiamo tante palle gol, abbiamo molteplici soluzioni in ogni reparto e per questo credo che faremo ottime cose".

Contro l'Aprilia mancherà ancora Turchetta che è alle prese con un problema muscolare, da valutare Rainone e Soprano.