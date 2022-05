Pareggio pirotecnico nel recupero tra San Luca e Santa Maria Cilento 3-3

Termina in parità il recupero della 36esima giornata del girone I tra San Luca e Santa Maria Cilento. I giallorossi cilentani di Angelo Nicoletti, conquistano il pareggio in rimonta. La formazione calabrese parte decisa e dopo 12' passa in vantaggio con un colpo di testa di Bruzzaniti, che sfrutta al meglio il tiro dalla bandierina. Poco prima della mezzora arriva il raddoppio dei padroni di casa e lo firma Crucitti. Nel finale della prima frazione fallo in area di Scuffia ai dani di Cunzi, sul dischetto si porta Maggio che accorcia e manda le squadre negli spogliatoi sul 2-1 per il San Luca. Nella ripresa, dopo un quarto d'ora, con un preciso tiro Maio, sigla il 2-2. Al minuto 35 nuovo sorpasso del San Luca firmato da Godano, ma dopo soli 180 secondi il Santa Maria con il bomber Maggio che, realizza la sua doppietta, fissa il punteggio sul definitivo 3-3. Per Maggio è il 19esimo centro stagionale. Da segnalare nelle fila della formazione giallorossa di Castellabate il debutto di un altro under D'auria classe 2004. Con questo punto il Santa Maria Cilento sale a 48 punti e domenica chiude la stagione sul campo della neo promossa in C Gelbison.