Un pari a reti bianche nel derby tra Gladiator e Giugliano. Un punto per parte che lascia l'amaro in bocca ad entrambe le formazioni, che erano caccia di una vittoria. Nel primo tempo, giocato a viso aperto da entrambe le formazioni, sono i padroni di casa del Gladiator a rendersi maggiormente pericolosi: i casertani ci provano in almeno in tre occasioni, ma Mola nega la gioia del gol agli avanti neroazzurri. Nella ripresa si fa vivo anche il Giugliano, ma la formazione di Imbimbo è poco incisiva dalla trequarti in avanti. I gialloblu di Imbimbo, con il punto conquistato oggi, interrompono la striscia negativa di risultati: erano reduci, infatti, da tre sconfitte consecutive.

