Pari San Giorgio al ritorno al Paudice: porta granata inviolata contro il Molfetta

Secondo risultato utile consecutivo per il San Giorgio di Borrelli, che – dopo il successo esterno contro il Fasano – nella domenica del ritorno al Paudice fa 0-0 con il Molfetta. Quattro punti all’attivo e zero reti subite: i numeri della gestione Borrelli hanno il sapore del riscatto; di quell’inversione di tendenza a lungo inseguita, prima con Squillante e poi Romaniello.

Contro il Molfetta, il tecnico granata ripropone lo stesso undici corsaro al Veneziani: l’unica novità è Navas al posto di Bonfini. La gara è maschia, ma di palle gol se ne confezionano poche. Ghiotta quella del minuto 38 del primo tempo, con Raiola che – su spunto di Varela – si fa respingere la conclusione sotto misura da Viola.

Nella ripresa il Molfetta ci prova in un paio di circostanze, ma Bellarosa abbassa la saracinesca. I granata spingono fino all'ultimo alla ricerca dei tre punti e nel recupero Varela sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il punto consente al San Giorgio di agganciare la Virtus Matino a quota otto. Sfida salvezza domenica prossima per i granata, che saranno di scena al Altamura: i pugliesi, sestultimi, sono avanti di quattro punti in classifica. Un eventuale risultato positivo consentirebbe, dunque, ai ragazzi di Borrelli di accorciare ulteriormente la zona rossa, che attualmente conta sei squadre in quattro punti.