Partito il progetto Mazzamauro Scelto il nome: Giugliano calcio 1928

La denominazione ufficiale (al momento) è Asd Giugliano calcio 1928. E' questo il nome scelto per la compagine presieduta da Alfonso Mazzamauro (nella foto), fresco di arrivo nella terza città della Campania. Ieri il progetto è partito ufficialmente con la creazione di una pagina Facebook e di una pagina Instagram. Il neo presidente sarà presentato alla città e ai tifosi la prossima settimana. L'altro club di Giugliano, l'Fc 1928, è ormai orientato a trasferire il titolo a Casoria pur conservando (almeno per quest'anno) l'attuale denominazione. Se l'operazione Casoria non dovesse andare in porto, la formazione presieduta da Riccardo Franceschini si sposterà a Cardito.