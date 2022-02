Santa Maria Cilento in trasferta a caccia del primo successo 2022

Dopo due passi falsi con le big Lamezia e Cavese, il Santa Maria Cilento trova un'altra formazione che staziona nel lotto delle migliori ed è in piena corsa corsa per entrare nella griglia playoff: il Paternò. Per questa sfida la squadra giallorossa si è preparata al meglio e prova a invertire l'esito fatto registrare nelle due ultime battute a vuoto a caccia della vittoria che manca da due mesi e che nell'anno solare in corso non è stata ancora centrata.

Nel presentare la partita il vice allenatore Cosimo Baldassarre ha detto che Campanella e soci sono carichi al punto giusto per riprendere il passo vincente e puntare ad entrare nel gruppo delle migliori. Si gioca al Falcone-Borsellino di Paternò con inizio alle ore 14.30 arbitra Petrov di Roma 1.