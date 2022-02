Paternò-Santa Maria Cilento 2-1, è un ko che lascia l'amaro in bocca

Per il Santa Maria Cilento arriva la seconda sconfitta consecutiva e questa volta a brindare è il Paternò. E dire che per i giallorossi di Nicoletti le cose sembravano essersi messe per il verso giusto. Dopo soli cinque minuti, infatti, i cilentani sono passati in vantaggio su azione di Oviszach finalizzata dal bomber Maggio. Il vantaggio però, è durato soltanto sette minuti, perchè al 12’ Mascari ha regalato ai suoi l'1-1.

Nella ripresa ai siciliani bastano solo sette minuti per portarsi avanti con Rizzo, bravo a rubare il tempo a Grieco e a batterlo per la seconda volta. Una rete che risulta decisiva, perché il risultato (2-1) non muta fino al triplice fischio.

Il Santa Maria torna a casa a mani vuote e proverà a rifarsi nel turno infrasettimanale quando mercoledì al Carrano arriverà il forte Acireale.