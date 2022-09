Santa Maria Cilento non basta la rete di Bonanno, vince il Paternò

Per il Santa Maria Cilento arriva la seconda sconfita in due giornate e i cilentani restano fermi ai nastri partenza. A brindare è il Paternò che sul neutro del Raiti di Biancavilla, si porta a casa la vittoria e i primi 3 punti della stagione, mentre i ragazzi del tecnico Di Gaetano, sono costretti a chiudere la graduatoria. Per i giallorossi è arrivata anche la prima rete di Bonanno su rigore, ma questa non è servita per ottenere un risultato utile dalla trasferta in terra siciliana.

Di Gaetano, schiera il 3-5-2 con Tandara e Bonanno in avanti, ed è proprio quest'ultimo a creare la prima vera occasione dopo 5': la sua punizione viene respinta in angolo, poi entra in scena il Paternò, e dopo aver creato almeno 4 occasione al 23' la gara si sblocca a favore degli isolani guidati da Pagana. Scalia, commette in area un fallo su Timmoneri, e l'arbitro assegna il penalty che Lautaro trasforma.

Il Paternò prova a subito a raddoppiare prima al 33' con una ripatertenza vanificata da Paschetta, e poi al 41' si fa vedere il Santa Maria ma Coulibaly, spreca una buona occasione E sull'1-0 si va negli spogliatoi. Nella ripresa dopoa 3' nuovo penalty questa volta a favore dei cilentani per una giocata irregolare ai danni di Tandara. Alla battuta va Bonanno, che si fa neutralizzare il tiro dagli 11 metri, ma poi nella ribattuta batte Cappa e firma l'1-1.

Risultato che resta tale solo per tre minuti quando Saverino con un tiro dal limite beffa Grieco, per il nuovo vantaggio del Paternò. La reazione dei cilentani è tardiva e solo nel recupero va segnalata una grossa opportunità per riportare il match sul pareggio ma la battuta a coplo sicuro di Bonanno, servito da Capozzoli, trova l'opposizione del portiere siciliano che blinda la vittoria per i suoi e condanna i cilentani. E domenica per il santa Maria Cilento al Carrano arriva il Sant'Agata.